Во Франции полицейские застрелили человека, пытавшегося поджечь синагогу

Полицейские застрелили человека, пытавшегося поджечь синагогу в Руане на севере Франции.

Полицейские застрелили человека, пытавшегося поджечь синагогу в Руане на севере Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"В Руане полицейские нейтрализовали сегодня ранним утром вооруженного человека, который собирался поджечь городскую синагогу", - написал министр в соцсети "X".

Как уточняет газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции, мужчина был вооружен ножом и железным прутом. Когда он попытался приблизиться к полицейским, те открыли огонь из табельного оружия.

Мэр коммуны Николя Майер-Руссиньоль в соцсети "X" уточнил, что, "кроме вооруженного человека, жертв нет". Он выразил солидарность с "израильским сообществом Руана" и заявил, что данная попытка поджога стала нападением "не только на израильское сообщество, но и на весь Руан".