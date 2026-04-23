Украина атаковала НПЗ в Самаре и НКС в Нижегородской области России

Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре, а также насосно-компрессорную станцию (НКС) "Горький" в Нижегородской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

"НКС "Горький" - это промежуточная станция, которая перекачивает нефть с предыдущего участка магистрали и направляет ее дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в сторону Беларуси, Европы или к следующему узлу", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор российского города Новокуйбышевск Вячеслав Федорищев сообщил об атаке украинских дронов на промышленные предприятия.

"Идет атака украинских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате удара по промышленным предприятиям, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", - заявил он.