Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Украина атаковала НПЗ в Самаре и НКС в Нижегородской области России

    Украина атаковала НПЗ в Самаре и НКС в Нижегородской области России

    Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре, а также насосно-компрессорную станцию (НКС) "Горький" в Нижегородской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

    "НКС "Горький" - это промежуточная станция, которая перекачивает нефть с предыдущего участка магистрали и направляет ее дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в сторону Беларуси, Европы или к следующему узлу", - говорится в сообщении.

    В свою очередь губернатор российского города Новокуйбышевск Вячеслав Федорищев сообщил об атаке украинских дронов на промышленные предприятия.

    "Идет атака украинских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате удара по промышленным предприятиям, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", - заявил он.

    Ukrayna Samara və Nijni Novqorodda enerji infrastrukturuna zərbələr endirib
    Ukraine strikes oil facilities in Russia's Samara and Nizhny Novgorod oblasts

