Ukrayna Samara və Nijni Novqorodda enerji infrastrukturuna zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 23 aprel, 2026
- 09:56
Ukraynanın müdafiə qüvvələri aprelin 23-nə keçən gecə Samarada neft emalı zavoduna (NEZ) və Nijni Novqorod vilayətindəki "Qorki" nasos-kompressor stansiyasına zərbələr endirib.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko məlumat verib.
Öz növbəsində, Rusiyanın Novokuybışevsk şəhərinin qubernatoru Vyaçeslav Fedorişev Ukrayna dronlarının sənaye müəssisələrinə hücumu barədə məlumat verib.
"Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının regionumuza hücumu davam edir. Novokuybışevskdə sənaye müəssisələrinə zərbə nəticəsində xəsarət alanlar var. Bir nəfər həlak olub", – o bəyan edib.
