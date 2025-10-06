Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 11:44
    Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае

    Украина нанесла удар беспилотниками по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае России.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Согласно информации, в результате удара произошло возгорание помещения охраны и пострадали два человека.

    Фрагменты БПЛА также упали на территорию частного домовладения, спровоцировав возгорание.

    СМИ сообщают, что на местах работают оперативные и специальные службы.

    Rusiyanın neft emalı zavoduna PUA hücumu olub

