Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 11:44
Украина нанесла удар беспилотниками по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае России.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации, в результате удара произошло возгорание помещения охраны и пострадали два человека.
Фрагменты БПЛА также упали на территорию частного домовладения, спровоцировав возгорание.
СМИ сообщают, что на местах работают оперативные и специальные службы.
