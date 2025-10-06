Rusiyanın neft emalı zavoduna PUA hücumu olub
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 11:53
Ukrayna Rusiyanın Krasnodar diyarındakı Tuapse neft emalı zavoduna pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Zərbə nəticəsində mühafizə otağında yanğın baş verib və iki nəfər xəsarət alıb.
PUA-nın fraqmentləri həmçinin fərdi evin ərazisinə düşərək yanğına səbəb olub.
