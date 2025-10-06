İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiyanın neft emalı zavoduna PUA hücumu olub

    • 06 oktyabr, 2025
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:53
    Rusiyanın neft emalı zavoduna PUA hücumu olub

    Ukrayna Rusiyanın Krasnodar diyarındakı Tuapse neft emalı zavoduna pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Zərbə nəticəsində mühafizə otağında yanğın baş verib və iki nəfər xəsarət alıb.

    PUA-nın fraqmentləri həmçinin fərdi evin ərazisinə düşərək yanğına səbəb olub.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi PUA Dron
    Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае

