Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

Вооруженные силы Украины нанесли сегодня ночью удар по нефтеперекачивающей станции в Брянской области (Россия).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

Сообщается, что подразделения ВСУ нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских войск.