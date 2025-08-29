    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    • 29 августа, 2025
    • 14:53
    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Вооруженные силы Украины нанесли сегодня ночью удар по нефтеперекачивающей станции в Брянской области (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

    Сообщается, что подразделения ВСУ нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

    Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских войск.

