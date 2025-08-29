Украина атаковала нефтяной объект в Брянске
- 29 августа, 2025
- 14:53
Вооруженные силы Украины нанесли сегодня ночью удар по нефтеперекачивающей станции в Брянской области (Россия).
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Сообщается, что подразделения ВСУ нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских войск.
