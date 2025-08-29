Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 14:56
Ukrayna Silahlı Qüvvələri bu gecə Bryansk vilayətində (Rusiya) neft nasos stansiyasına zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahına istinadən məlumat yayıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Bryansk vilayətinin Naytopoviçi yaşayış məntəqəsi yaxınlığındakı xətti istehsal stansiyasını atəşə tutub.
Məlumata görə, bu stansiya magistral boru kəmərləri vasitəsilə dizel yanacağının aşırılmasını həyata keçirir və bu yanacaq xüsusilə Rusiya qoşunlarının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulub.
