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    UKMTO: В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 12:17
    UKMTO: В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом

    В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    "Судно было поражено неизвестным снарядом во время следования в открытое море. В результате в машинном отделении возник пожар. О пострадавших не сообщалось, местонахождение всех членов экипажа установлено. Оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны", - сказано в сообщении.

    Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.

    В связи с инцидентом проводят расследование.

    Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Ормузский пролив
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