UKMTO: В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом

В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Судно было поражено неизвестным снарядом во время следования в открытое море. В результате в машинном отделении возник пожар. О пострадавших не сообщалось, местонахождение всех членов экипажа установлено. Оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны", - сказано в сообщении.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.

В связи с инцидентом проводят расследование.