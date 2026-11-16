UKMTO: В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом
Другие страны
- 16 ноября, 2026
- 12:17
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В Ормузском проливе танкер поражен неизвестным снарядом.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Судно было поражено неизвестным снарядом во время следования в открытое море. В результате в машинном отделении возник пожар. О пострадавших не сообщалось, местонахождение всех членов экипажа установлено. Оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны", - сказано в сообщении.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.
В связи с инцидентом проводят расследование.
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