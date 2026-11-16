Микаил Джаббаров: Доходная база азербайджанских компаний диверсифицируется

Азербайджанские компании выходят на международные рынки, диверсифицируя источники доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, в экономике страны формируются новые основы для устойчивого роста валового национального дохода. Покупка зарубежных активов становится для отечественного бизнеса дополнительным каналом поступлений и расширяет доходную базу страны.

Министр также отметил существенные качественные изменения в деятельности государственных компаний. По его словам, эффективная работа ряда из них, в том числе перечисление дивидендов в бюджет, стала результатом реформ.

С 2020 года в стране проводится политика оздоровления государственных компаний. Переход на холдинговую модель управления, внедрения стандартов корпоративного управления и другие институциональные меры позволили превратить государственные компании в источник доходов для бюджета.