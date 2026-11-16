При пожаре в Хачмазском районе обнаружили тело 90-летней женщины
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 12:14
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Во время пожара в частном доме в селе Ханоба Хачмазского района обнаружено тело 90-летней женщины.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возгорание потушили подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Погибшая - хозяйка дома Исрафилова Минаджат Сейфаддин гызы (1936 г.р).
По факту ведется расследование.
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