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    При пожаре в Хачмазском районе обнаружили тело 90-летней женщины

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 12:14
    При пожаре в Хачмазском районе обнаружили тело 90-летней женщины

    Во время пожара в частном доме в селе Ханоба Хачмазского района обнаружено тело 90-летней женщины.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возгорание потушили подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Погибшая - хозяйка дома Исрафилова Минаджат Сейфаддин гызы (1936 г.р).

    По факту ведется расследование.

    Пожар (возгорание) МЧС Азербайджана
    Xaçmazda evdə yanğın olub, 90 yaşlı qadının meyiti aşkarlanıb
    44 filmi
    44 filmi

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