При пожаре в Хачмазском районе обнаружили тело 90-летней женщины

Во время пожара в частном доме в селе Ханоба Хачмазского района обнаружено тело 90-летней женщины.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возгорание потушили подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Погибшая - хозяйка дома Исрафилова Минаджат Сейфаддин гызы (1936 г.р).

По факту ведется расследование.