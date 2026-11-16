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    Xaçmazda evdə yanğın olub, 90 yaşlı qadının meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:44
    Xaçmazda evdə yanğın olub, 90 yaşlı qadının meyiti aşkarlanıb

    Xaçmazda evdə baş verən yanğın zamanı 90 yaşlı qadının meyiti aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Xaçmaz rayonunun Xanoba kəndində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

    Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

    Yanğın yerinin müayinəsi zamanı ev sahibi, 1936-cı il təvəllüdlü İsrafilova Minacət Seyfəddin qızının meyiti yanğınsöndürənlər tərəfindən aşkar edilib.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Meyit
    При пожаре в Хачмазском районе обнаружили тело 90-летней женщины
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