В ЮАР в результате двух перестрелок погибли 17 человек
- 16 ноября, 2026
- 12:27
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По меньшей мере 17 человек погибли в результате двух отдельных перестрелок, произошедших в минувшие выходные в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранительных органов, девять человек, в том числе три женщины, были найдены с огнестрельными ранениями в хижине в неформальном поселении Джеффсвилл в районе Аттериджвилль, к западу от административной столицы страны Претории. Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье.
Мотив нападения пока не установлен, задержанных нет.
В отдельном инциденте полиция начала расследование в провинции Квазулу-Натал после того, как в воскресенье вечером в автомобиле за пределами города Питермарицбург были обнаружены тела восьми человек. Предположительно, они также были застрелены.
ЮАР входит в число стран с самым высоким уровнем убийств в мире: в среднем в стране ежедневно погибают около 60 человек.