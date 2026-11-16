В ЮАР в результате двух перестрелок погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате двух отдельных перестрелок, произошедших в минувшие выходные в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, девять человек, в том числе три женщины, были найдены с огнестрельными ранениями в хижине в неформальном поселении Джеффсвилл в районе Аттериджвилль, к западу от административной столицы страны Претории. Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье.

Мотив нападения пока не установлен, задержанных нет.

В отдельном инциденте полиция начала расследование в провинции Квазулу-Натал после того, как в воскресенье вечером в автомобиле за пределами города Питермарицбург были обнаружены тела восьми человек. Предположительно, они также были застрелены.

ЮАР входит в число стран с самым высоким уровнем убийств в мире: в среднем в стране ежедневно погибают около 60 человек.