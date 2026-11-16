Ильхам Алиев утвердил порядок заключения электронных закупочных договоров юрлицами
Бизнес
- 16 ноября, 2026
- 12:33
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Президент Ильхам Алиев утвердил принятые Милли Меджлисом 23 октября поправки, устанавливающие особый порядок регулирования закупок, которые определенные юридические лица в Азербайджане проводят за счет прочих финансовых средств.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал закон о внесении изменений в закон "О государственных закупках".
Документ также предусматривает оформление договоров о закупках в электронной форме (за исключением случаев, когда поставщиком выступает нерезидент).
Основная цель нововведений - вывести из-под действия данного документа закупки, осуществляемые юрлицами из подпункта 3.2.8-1 за счет иных средств, за исключением конкретно оговоренных финансовых источников.
Prezident hüquqi şəxslərin elektron satınalma müqavilələrini təsdiq edib
Ilham Aliyev approves electronic procurement rules for legal entities
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