Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ильхам Алиев утвердил порядок заключения электронных закупочных договоров юрлицами

    Бизнес
    • 16 ноября, 2026
    • 12:33
    Ильхам Алиев утвердил порядок заключения электронных закупочных договоров юрлицами

    Президент Ильхам Алиев утвердил принятые Милли Меджлисом 23 октября поправки, устанавливающие особый порядок регулирования закупок, которые определенные юридические лица в Азербайджане проводят за счет прочих финансовых средств.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал закон о внесении изменений в закон "О государственных закупках".

    Документ также предусматривает оформление договоров о закупках в электронной форме (за исключением случаев, когда поставщиком выступает нерезидент).

    Основная цель нововведений - вывести из-под действия данного документа закупки, осуществляемые юрлицами из подпункта 3.2.8-1 за счет иных средств, за исключением конкретно оговоренных финансовых источников.

    Prezident hüquqi şəxslərin elektron satınalma müqavilələrini təsdiq edib
    Ilham Aliyev approves electronic procurement rules for legal entities
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