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    Микаил Джаббаров: Азербайджан финансирует крупные проекты без внешних заимствований

    Бизнес
    • 16 ноября, 2026
    • 12:30
    Микаил Джаббаров: Азербайджан финансирует крупные проекты без внешних заимствований

    Азербайджан реализует масштабные проекты, не прибегая к внешним заимствованиям.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, - в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    Он отметил, что в мировой торговле усиливаются тенденции к фрагментации, цепочки поставок перестраиваются, а конфигурация энергетических и транспортных коридоров претерпевает изменения:

    "По октябрьским оценкам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост в среднесрочном периоде сохранится на отметке 3,2%, при этом возврата к допандемийным показателям в 3,7% не прогнозируется".

    Джаббаров указал, что экономические достижения Азербайджана за предшествующие годы были нацелены на выполнение стоящих перед государством исторических задач:

    "Укреплена обороноспособность страны, на деоккупированных территориях проведены широкомасштабные работы по восстановлению и строительству, воплощены в жизнь крупные социальные пакеты, повышен уровень благосостояния граждан. Ключевым является то, что все эти задачи выполняются исключительно за счет собственных ресурсов государства, без привлечения заемных средств. В текущем году, наряду с выполнением существенных расходных обязательств, по данным на 1 ноября 2026 года стратегические валютные резервы страны выросли вдвое по сравнению с концом 2018 года и составили порядка $89 млрд".

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