Микаил Джаббаров: Азербайджан финансирует крупные проекты без внешних заимствований

Азербайджан реализует масштабные проекты, не прибегая к внешним заимствованиям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня, - в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

Он отметил, что в мировой торговле усиливаются тенденции к фрагментации, цепочки поставок перестраиваются, а конфигурация энергетических и транспортных коридоров претерпевает изменения:

"По октябрьским оценкам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост в среднесрочном периоде сохранится на отметке 3,2%, при этом возврата к допандемийным показателям в 3,7% не прогнозируется".

Джаббаров указал, что экономические достижения Азербайджана за предшествующие годы были нацелены на выполнение стоящих перед государством исторических задач:

"Укреплена обороноспособность страны, на деоккупированных территориях проведены широкомасштабные работы по восстановлению и строительству, воплощены в жизнь крупные социальные пакеты, повышен уровень благосостояния граждан. Ключевым является то, что все эти задачи выполняются исключительно за счет собственных ресурсов государства, без привлечения заемных средств. В текущем году, наряду с выполнением существенных расходных обязательств, по данным на 1 ноября 2026 года стратегические валютные резервы страны выросли вдвое по сравнению с концом 2018 года и составили порядка $89 млрд".