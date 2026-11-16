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    Министр: Зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора снижается

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 12:30
    Министр: Зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора снижается

    Зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора постепенно снижается.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, рост ВВП обеспечивается в целом за счет ненефтегазового сектора.

    "Как результат политической воли президента и определенного им курса развития, зависимость экономики от нефтегазового сектора последовательно снижается. Как и в последние годы, за 10 месяцев текущего года рост ВВП был обеспечен в целом за счет ненефтегазового сектора. В прошлом году доля сектора в номинальной стоимости ВВП достигла 71,5%", - сказал Джаббаров.

    Министр также указал на рост удельного веса ненефтегазового сектора в доходах госбюджета. "За 10 месяцев доля ненефтегазовых поступлений в доходах бюджета превысила 55% против 49% в 2021 году. Более 63% ненефтегазовых доходов бюджета формируется за счет налоговых поступлений от ненефтегазового сектора. За последние 5 лет ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 9,3 млрд манатов - с 12,9 млрд манатов в 2021 году до 22,2 млрд манатов в 2026 году", - отметил он.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Микаил Джаббаров ненефтегазовые доходы
    Nazir: "Azərbaycan iqtisadiyyatının neft-qaz sektorundan asılılığı azalır"
    Azerbaijan's economic dependence on oil, gas sector gradually decreasing
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