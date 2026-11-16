Президент утвердил Кодекс государственной службы
Внутренняя политика
- 16 ноября, 2026
- 12:32
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Кодекса государственной службы, порядке его вступления в силу и правовом регулировании связанных с этим вопросов.
Как сообщает Report, документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламента и принят в третьем чтении.
Кодекс предусматривает определение правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной службы в едином кодифицированном нормативном правовом акте.
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