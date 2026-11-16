Президент утвердил Кодекс государственной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Кодекса государственной службы, порядке его вступления в силу и правовом регулировании связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламента и принят в третьем чтении.

Кодекс предусматривает определение правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной службы в едином кодифицированном нормативном правовом акте.