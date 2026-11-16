Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Президент утвердил Кодекс государственной службы

    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 12:32
    Президент утвердил Кодекс государственной службы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Кодекса государственной службы, порядке его вступления в силу и правовом регулировании связанных с этим вопросов.

    Как сообщает Report, документ был обсужден на сегодняшнем заседании парламента и принят в третьем чтении.

    Кодекс предусматривает определение правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной службы в едином кодифицированном нормативном правовом акте.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Кодекс государственной службы
    Prezident Dövlət Qulluğu Məcəlləsini təsdiqləyib
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