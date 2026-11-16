Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Сахиль Бабаев: Необходимо максимально эффективно использовать растущие финансовые возможности

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 12:23
    Сахиль Бабаев: Необходимо максимально эффективно использовать растущие финансовые возможности

    Сохранение достигнутых результатов, выведение развития страны на новый этап, обеспечение устойчивости экономического роста и эффективное использование растущих финансовых возможностей остаются ключевыми приоритетами Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    "В этой связи развитие ненефтегазового сектора, усиление роли частного сектора в экономике, повышение благосостояния населения, укрепление потенциала обороны и безопасности, а также продолжение восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях остаются главными направлениями государственной политики", - отметил он.

    Бабаев отметил, что глобальная неопределенность и волатильность на внешних рынках делают особенно актуальными осторожный подход к фискальной политике, соблюдение бюджетной дисциплины и обеспечение устойчивости государственных финансов. По его словам, государственный бюджет на 2027 год подготовлен с учетом этих приоритетов и существующих экономических реалий.

    Министр подчеркнул, что основной подход к бюджетной политике предусматривает не только финансовое обеспечение экономического развития, но и полное выполнение социальных и стратегических обязательств государства, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и сохранение долгосрочной фискальной устойчивости.

    Сахиль Бабаев Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный бюджет Азербайджана
    Sahil Babayev: "Artan maliyyə imkanlarından maksimum səmərəli istifadə etməliyik"
    Babayev: Azerbaijani must make most efficient use of growing financial resources
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:12
    Завтра в Баку ожидается до 16° тепла
    Экология
    13:09
    Счетная палата указала на необходимость усовершенствования госбюджета Азербайджана на 2027 год
    Финансы
    13:03
    Микаил Джаббаров назвал основные задачи экономики Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Министр: Болгария намерена укреплять связность с Южным Кавказом и Центральной Азией
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    В Анкаре в Парке цивилизации тюркских государств открыт "Дом Азербайджана"
    Kультурная политика
    12:58
    В Азербайджане доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 77%
    Финансы
    12:57
    В Литве работники сферы образования проводят бессрочную забастовку
    Другие страны
    12:54
    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство
    Социальная защита
    12:48
    Талех Кязымов: Экономический рост в Азербайджане за 10 мес. составил 1,7%
    Финансы
    Лента новостей