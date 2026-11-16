Сахиль Бабаев: Необходимо максимально эффективно использовать растущие финансовые возможности

Сохранение достигнутых результатов, выведение развития страны на новый этап, обеспечение устойчивости экономического роста и эффективное использование растущих финансовых возможностей остаются ключевыми приоритетами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

"В этой связи развитие ненефтегазового сектора, усиление роли частного сектора в экономике, повышение благосостояния населения, укрепление потенциала обороны и безопасности, а также продолжение восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях остаются главными направлениями государственной политики", - отметил он.

Бабаев отметил, что глобальная неопределенность и волатильность на внешних рынках делают особенно актуальными осторожный подход к фискальной политике, соблюдение бюджетной дисциплины и обеспечение устойчивости государственных финансов. По его словам, государственный бюджет на 2027 год подготовлен с учетом этих приоритетов и существующих экономических реалий.

Министр подчеркнул, что основной подход к бюджетной политике предусматривает не только финансовое обеспечение экономического развития, но и полное выполнение социальных и стратегических обязательств государства, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и сохранение долгосрочной фискальной устойчивости.