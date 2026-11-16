В Казахстане прексекли контрабанду крупной партии золота на сумму почти $1,1 млн
В регионе
- 16 ноября, 2026
- 12:31
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Таможенники, пограничники при содействии прокуроров Жетысуской области Казахстана пресекли контрабанду крупной партии золота на сумve 488 млн тенге (почти $1,1 млн).
Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
"Житель Алматы пытался незаконно переправить крупную партию драгоценного металла через пункт пропуска МЦПС "Хоргос". Для сокрытия от таможенного и пограничного контроля, мужчина обмотал золотые слитки липкой лентой и прикрепил их к своему телу", - говорится в сообщении.
Контрабанду обнаружили при таможенном досмотре.
В Генпрокуратуре сообщили, что золото общим весом 5,764 кг обращено в доход государства.
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