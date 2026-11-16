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    В Казахстане прексекли контрабанду крупной партии золота на сумму почти $1,1 млн

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 12:31
    В Казахстане прексекли контрабанду крупной партии золота на сумму почти $1,1 млн

    Таможенники, пограничники при содействии прокуроров Жетысуской области Казахстана пресекли контрабанду крупной партии золота на сумve 488 млн тенге (почти $1,1 млн).

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

    "Житель Алматы пытался незаконно переправить крупную партию драгоценного металла через пункт пропуска МЦПС "Хоргос". Для сокрытия от таможенного и пограничного контроля, мужчина обмотал золотые слитки липкой лентой и прикрепил их к своему телу", - говорится в сообщении.

    Контрабанду обнаружили при таможенном досмотре.

    В Генпрокуратуре сообщили, что золото общим весом 5,764 кг обращено в доход государства.

    Контрабанда Драгоценные металлы Казахстан
    Qazaxıstanda təxminən 1,1 milyon dollarlıq qızıl qaçaqmalının qarşısı alınıb
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    44 filmi

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