Каллас: ЕС рассматривает Южный Кавказ как часть стратегии диверсификации связей - Эксклюзив
- 16 ноября, 2026
- 12:11
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Европейский союз рассматривает развитие альтернативных транспортных, энергетических и цифровых маршрутов через Южный Кавказ и Центральную Азию как важную часть усилий по диверсификации связей между Европой и Азией на фоне блокирования основных морских маршрутов.
Об этом европейскому бюро Report заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя запланированную на сегодня министерскую встречу по безопасности и связности.
"Мы видим, что блокада Ормузского пролива, а также блокирование черноморского коридора, а теперь и Баб-эль-Мандебского пролива подталкивают все государства к поиску альтернативных торговых путей вместо действующих", - сказала Каллас, отвечая на вопрос агентства об ожиданиях от сегодняшней встречи с региональными партнерами.
По ее словам, страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона имеют большое значение для развития транспортной связанности между Азией и Европой.
"Мы обсуждаем энергетическую связанность, поскольку необходимы альтернативные источники и маршруты поставок энергии. Мы также обсуждаем цифровую связанность, поскольку сегодня все зависит от цифровых соединений", - отметила глава дипломатии ЕС.
Она подчеркнула, что диверсификация связей отвечает взаимным интересам Евросоюза и его партнеров.
На вопрос о роли проблематики безопасности в повестке дня встречи Каллас подтвердила, что данная тема также занимает центральное место в дискуссиях.
"Речь идет и о безопасности. Мы видели, что любые имеющиеся у вас связи могут быть использованы противоположной стороной для нанесения ущерба. Поэтому необходимо диверсифицировать свои связи. В этом и заключается наша цель", - сказала она.
Министерская встреча по вопросам межрегиональной безопасности и связанности проходит сегодня в Брюсселе вслед за заседанием Совета ЕС по иностранным делам с участием представителей государств Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, Турции и Украины.
Это уже вторая встреча в таком формате с участием министров иностранных дел стран ЕС и партнеров из Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, Турции и Украины.
В центре обсуждений - развитие транспортных, энергетических и цифровых связей, а также вопросы региональной безопасности.