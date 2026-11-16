Каллас: ЕС рассматривает Южный Кавказ как часть стратегии диверсификации связей - Эксклюзив

Европейский союз рассматривает развитие альтернативных транспортных, энергетических и цифровых маршрутов через Южный Кавказ и Центральную Азию как важную часть усилий по диверсификации связей между Европой и Азией на фоне блокирования основных морских маршрутов.

Об этом европейскому бюро Report заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя запланированную на сегодня министерскую встречу по безопасности и связности.

"Мы видим, что блокада Ормузского пролива, а также блокирование черноморского коридора, а теперь и Баб-эль-Мандебского пролива подталкивают все государства к поиску альтернативных торговых путей вместо действующих", - сказала Каллас, отвечая на вопрос агентства об ожиданиях от сегодняшней встречи с региональными партнерами.

По ее словам, страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона имеют большое значение для развития транспортной связанности между Азией и Европой.

"Мы обсуждаем энергетическую связанность, поскольку необходимы альтернативные источники и маршруты поставок энергии. Мы также обсуждаем цифровую связанность, поскольку сегодня все зависит от цифровых соединений", - отметила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что диверсификация связей отвечает взаимным интересам Евросоюза и его партнеров.

На вопрос о роли проблематики безопасности в повестке дня встречи Каллас подтвердила, что данная тема также занимает центральное место в дискуссиях.

"Речь идет и о безопасности. Мы видели, что любые имеющиеся у вас связи могут быть использованы противоположной стороной для нанесения ущерба. Поэтому необходимо диверсифицировать свои связи. В этом и заключается наша цель", - сказала она.

Министерская встреча по вопросам межрегиональной безопасности и связанности проходит сегодня в Брюсселе вслед за заседанием Совета ЕС по иностранным делам с участием представителей государств Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, Турции и Украины.

Это уже вторая встреча в таком формате с участием министров иностранных дел стран ЕС и партнеров из Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, Турции и Украины.

В центре обсуждений - развитие транспортных, энергетических и цифровых связей, а также вопросы региональной безопасности.