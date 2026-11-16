В Сабунчинском районе мужчина насмерть отравился угарным газом
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 12:08
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В поселке Бакиханов Сабунчинского района 32-летний мужчина погиб от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, 15 ноября около 06:00 Исмаил Гусейнзаде, 1994 года рождения, скончался в ванной комнате своего дома.
По факту прокуратура Сабунчинского района проводит расследование.
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