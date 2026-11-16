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    Sabunçuda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:59
    Sabunçuda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Bakıxanov qəsəbəsində 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 15-i saat 06 radələrində 1994-cü il təv. İsmayıl İmamverdi oğlu Hüseynzadə yaşadığı Bakıxanov qəsəbəsindəki evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı Sabunçu rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Boğulma Bakıxanov qəsəbəsi Araşdırma
    В Сабунчинском районе мужчина насмерть отравился угарным газом
    44 filmi
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