Sabunçuda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 16 noyabr, 2026
- 11:59
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Bakıxanov qəsəbəsində 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, noyabrın 15-i saat 06 radələrində 1994-cü il təv. İsmayıl İmamverdi oğlu Hüseynzadə yaşadığı Bakıxanov qəsəbəsindəki evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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