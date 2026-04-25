UKMTO: У берегов Сомали захвачен танкер
- 25 апреля, 2026
- 15:50
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о захвате танкера неизвестными у берегов Сомали.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа со ссылкой на UKMTO.
"UKMTO получил сообщение об инциденте в 45 морских милях (83 км) к северо-востоку от Марейо, Сомали. Военные власти сообщили, что неустановленные лица захватили танкер и переместили судно на 77 морских миль (143 км) к югу в территориальных водах Сомали", - говорится в уведомлении.
Другие подробности не приводятся.
Судам рекомендовано проходить район с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
