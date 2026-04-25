Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 15:50
    UKMTO: У берегов Сомали захвачен танкер

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о захвате танкера неизвестными у берегов Сомали.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа со ссылкой на UKMTO.

    "UKMTO получил сообщение об инциденте в 45 морских милях (83 км) к северо-востоку от Марейо, Сомали. Военные власти сообщили, что неустановленные лица захватили танкер и переместили судно на 77 морских миль (143 км) к югу в территориальных водах Сомали", - говорится в уведомлении.

    Другие подробности не приводятся.

    Судам рекомендовано проходить район с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

    Сомали Захват судна Британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO)
    Последние новости

    20:54

    В регионе
    20:48

    Внешняя политика
    20:31

    Внешняя политика
    20:22

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    Внешняя политика
    19:58

    Другие страны
    19:49

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Другие страны
    19:15

    Другие страны
    Лента новостей