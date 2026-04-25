UKMTO: Somali sahillərində tanker ələ keçirilib

    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri nəzdindəki Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi (UKMTO) Somali sahillərində tankerin naməlum şəxslər tərəfindən ələ keçirildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media UKMTO-ya istinadən məlumat yayıb.

    "UKMTO Mareyodan (Somali) 45 dəniz mili (83 km) şimal-şərqdə baş vermiş insident barədə məlumat alıb. Hərbi rəhbərlik naməlum şəxslərin tankeri ələ keçirdiyini və gəmini Somali ərazi sularında 77 dəniz mili (143 km) cənuba doğru apardığını bildirib", - qeyd olunub.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır. Gəmilərə ərazidən ehtiyatla keçmək və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat vermək tövsiyə olunur.

    UKMTO: У берегов Сомали захвачен танкер

    Son xəbərlər

    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:21

    Tramp Uitkoff və Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    20:03
    Video

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti