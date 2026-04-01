UKMTO: У берегов Катара танкер получил повреждения при попадании снаряда

Танкер был поражен неустановленным снарядом в акватории Персидского залива вблизи побережья Катара.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"В UKMTO поступило сообщение об инциденте, произошедшем в 17 морских милях к северу от Дохи, столицы Катара. По данным офицера по безопасности, танкер был поражен неустановленным снарядом в левый борт, что привело к повреждению корпуса судна", - указывается в публикации.

Подчеркивается, что члены экипажа судна не пострадали и находятся в безопасности. Экологического ущерба в результате произошедшего инцидента зафиксировано не было.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

На фоне обострения ситуации в регионе участились случаи атак на гражданские суда в Персидском заливе и Ормузском проливе.