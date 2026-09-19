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    UKMTO раскрыло показатели интенсивности судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 08:30
    UKMTO раскрыло показатели интенсивности судоходства в Ормузском проливе

    Объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив продолжает оставаться на 90% ниже показателей, которые фиксировались до начала противостояния между США и Ираном.

    Как передает Report, это следует из данных Управления морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

    "Объем трафика сохраняется приблизительно на 90% ниже доконфликтного уровня, при этом после пиковых значений, отмеченных в период с 24 по 26 июня, фиксируется устойчивое прохождение судов", - указывается в отчете ведомства.

    Согласно документу, танкерный флот продолжает формировать преобладающую долю среди судов, совершающих транзит через пролив. Южное направление вдоль оманского побережья сохраняет статус коридора с наивысшей степенью угрозы: именно там зарегистрированы 22 из 35 случаев применения вооружений.

    Кроме того, в докладе подчеркивается, что на протяжении последних семи суток вооруженные силы США нарастили усилия по противодействию прохождению через пролив коммерческих судов, связанных с Ираном.

    "Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о серии операций по выведению судов из эксплуатации в водах Персидского и Оманского заливов", - отмечается в отчете.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    Hörmüz boğazından kommersiya gəmiçiliyi 90% azalıb

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