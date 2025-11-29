Уиткофф заявил, что Россия, Украина и США должны стать деловыми партнерами

Россия, Украина и США после завершения российско-украинской войны должны стать деловыми партнерами, чтобы "процветать".

Как передает Report, об этом газете The Wall Street Journal заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"У России так много ресурсов, огромные территории… Если мы сделаем все это (завершение войны - ред.), и все будут процветать, и все будут участвовать в этом, и это принесет пользу всем, это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут процветать", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с Уиткоффом в начале следующей недели. Темой обсуждений будет мирный план США по прекращению войны в Украине.

Аналогичный вопрос с украинской стороной обсудит министр армии США Дэн Дрисколл.