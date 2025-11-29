Uitkoff: Rusiya, Ukrayna və ABŞ biznes tərəfdaşı olmalıdır
- 29 noyabr, 2025
- 08:53
Rusiya, Ukrayna və ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi başa çatdıqdan sonra "rifah" üçün biznes tərəfdaşlarına çevrilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff "The Wall Street Journal" nəşrinə bildirib.
"Rusiyanın çoxlu resursları, nəhəng əraziləri var… Əgər biz bunu (müharibənin başa çatdırılmasını - red.) həyata keçirsək, hamı rifah içində olacaq, hamı bu prosesdə iştirak edəcək və bu hamıya fayda gətirəcək. Bu, təbii olaraq gələcək münaqişələrdən qorunma vasitəsinə çevriləcək. Çünki hamı rifah içində olacaq", - deyə o vurğulayıb.
Daha əvvəl məlum olub ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin gələn həftənin əvvəlində Moskvada Uitkoffla görüşəcək. Müzakirələrin mövzusu Ukraynada müharibənin dayandırılması ilə bağlı ABŞ-nin sülh planı olacaq.
Eyni məsələni Ukrayna tərəfi ilə ABŞ-nin ordu naziri Den Driskoll müzakirə edəcək.