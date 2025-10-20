Уиткофф: Восстановление Газы может обойтись в $50 млрд

Восстановление сектора Газы после разрушений, вызванных бомбардировками и двухлетним конфликтом, может потребовать около $50 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

"Возможно, чуть меньше, а возможно, чуть больше", - отметил Уиткофф, добавив, что для Ближнего Востока такая сумма "это не так уж и много денег".

Он не уточнил, кто именно должен профинансировать восстановление, однако подчеркнул, что этот процесс станет важным шагом на пути к стабильности в регионе.