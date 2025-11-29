Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Уиткофф рекомендовал Украине добиться от США освобождения от пошлин вместо поставок Tomahawk

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 20:57
    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рекомендовал Украине просить 10-летнего освобождения от пошлин на импорт, а не получения ракет Tomahawk.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам Уиткоффа, для украинской экономики было бы значительно полезнее добиваться такой отсрочки, нежели поставок ракет.

    "Что хорошего может дать горстка ракет?", - цитирует его издание.

    При этом, отметил спецпосланник президента США, отмена пошлин позволила бы снизить финансовую нагрузку и гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

    Tomahawk - американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара - 1250–2500 км.

    Украина Стив Уиткофф Tomahawk
    Лента новостей