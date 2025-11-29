ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib
- 29 noyabr, 2025
- 22:06
ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından 10 il müddətinə azad olunmağı tövsiyə edib.
"Report" "The Wall Street Journal"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff deyib.
Uitkoffun sözlərinə görə, Ukrayna iqtisadiyyatı üçün belə bir güzəşt raketlərin tədarükündən daha faydalı olardı.
"Bir ovuc raket nəyə yarayacaq ki?", – deyə nəşr onun sözlərini sitat gətirir.
Xüsusi nümayəndə əlavə edib ki, rüsumların ləğvi maliyyə yükünü azalda və Ukrayna iqtisadiyyatı üçün əlavə stimullar təmin edər bilər.
"Tomahawk" – ABŞ istehsalı olan yüksək dəqiqlikli ortamənzilli qanadlı raketdir. O, sualtı və quru bazalardan istifadə üçün nəzərdə tutulub. Komanda məntəqələri, radiolokasiya stansiyaları, HHM batareyaları, aerodromlar və digər hədəflərin vurulması üçün istifadə olunur. Sürəti 885 km/saata qədərdir, zərbə radiusu isə 1250–2500 km təşkil edir.