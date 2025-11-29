İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 22:06
    ABŞ Ukraynaya Tomahawk raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından 10 il müddətinə azad olunmağı tövsiyə edib.

    "Report" "The Wall Street Journal"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff deyib.

    Uitkoffun sözlərinə görə, Ukrayna iqtisadiyyatı üçün belə bir güzəşt raketlərin tədarükündən daha faydalı olardı.

    "Bir ovuc raket nəyə yarayacaq ki?", – deyə nəşr onun sözlərini sitat gətirir.

    Xüsusi nümayəndə əlavə edib ki, rüsumların ləğvi maliyyə yükünü azalda və Ukrayna iqtisadiyyatı üçün əlavə stimullar təmin edər bilər.

    "Tomahawk" – ABŞ istehsalı olan yüksək dəqiqlikli ortamənzilli qanadlı raketdir. O, sualtı və quru bazalardan istifadə üçün nəzərdə tutulub. Komanda məntəqələri, radiolokasiya stansiyaları, HHM batareyaları, aerodromlar və digər hədəflərin vurulması üçün istifadə olunur. Sürəti 885 km/saata qədərdir, zərbə radiusu isə 1250–2500 km təşkil edir.

    ABŞ Ukrayna Raket gömrük rüsumları
    Уиткофф рекомендовал Украине добиться от США освобождения от пошлин вместо поставок Tomahawk

    Son xəbərlər

    22:54

    ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:47

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    22:32

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY

    Daxili siyasət
    22:26

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    21:48

    Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək

    Region
    21:33

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    Digər ölkələr
    21:14

    Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏY

    Daxili siyasət
    21:09

    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti