Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде
- 01 декабря, 2025
- 17:57
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией во Флориде.
Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.
