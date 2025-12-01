Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

    01 декабря, 2025
    • 01 декабря, 2025
    • 17:57
    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией во Флориде.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

    Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir
    Лента новостей