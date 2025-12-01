Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 18:07
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.
