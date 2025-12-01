İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:07
    Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.

    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

