Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи "коалиции желающих" 4 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Уиткофф, вероятно, проведет переговоры с украинской делегацией, однако точной информации о том, примет ли он участие в обсуждении 4 сентября, пока нет.

Ранее AFP сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также украинский лидер Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.