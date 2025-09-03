Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи "коалиции желающих"
Другие страны
03 сентября, 2025
- 21:06
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи "коалиции желающих" 4 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, Уиткофф, вероятно, проведет переговоры с украинской делегацией, однако точной информации о том, примет ли он участие в обсуждении 4 сентября, пока нет.
Ранее AFP сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также украинский лидер Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
