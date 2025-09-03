İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 21:39
    Uitkoff İstəklilər Koalisiyasının toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff sentyabrın 4-də keçiriləcək "İstəklilər Koalisiyası"nın iclasından əvvəl Fransanın paytaxtı Parisə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Stiven Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası" Fransa
    Rus Versiası Rus Versiası
    Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи "коалиции желающих"

    Son xəbərlər

    22:12

    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:10

    "Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyib

    Futbol
    22:06

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?

    Daxili siyasət
    21:46

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"

    Fərdi
    21:39

    Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    Digər ölkələr
    21:16

    HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib

    Digər ölkələr
    21:16

    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:55

    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    20:55

    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti