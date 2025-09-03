Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 21:39
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff sentyabrın 4-də keçiriləcək "İstəklilər Koalisiyası"nın iclasından əvvəl Fransanın paytaxtı Parisə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
