    Уиткофф и Кушнер сегодня вечером совершат поедку в Израиль

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 12:28
    Уиткофф и Кушнер сегодня вечером совершат поедку в Израиль

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-старший советник американского лидера Джаред Кушнер сегодня вечером прибудут в Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Отмечается, что в Израиль они поедут после завершения переговоров по Газе, которые проходят в Египте.

    Ранее сегодня сообщалось о том, что Израиль и ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня.

