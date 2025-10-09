Уиткофф и Кушнер сегодня вечером совершат поедку в Израиль
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 12:28
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-старший советник американского лидера Джаред Кушнер сегодня вечером прибудут в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что в Израиль они поедут после завершения переговоров по Газе, которые проходят в Египте.
Ранее сегодня сообщалось о том, что Израиль и ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня.
