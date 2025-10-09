Уиткофф и Кушнер сегодня вечером совершат поедку в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-старший советник американского лидера Джаред Кушнер сегодня вечером прибудут в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что в Израиль они поедут после завершения переговоров по Газе, которые проходят в Египте.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Израиль и ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня.