    • 11 октября, 2025
    • 23:16
    Уиткофф и Кушнер приняли участие в митинге в Тель-Авиве

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, находящиеся с визитом в Израиле, приняли участие в митинге на площади Хатуфим в Тель-Авиве.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, десятки тысяч израильтян пришли на митинг, и когда Уиткофф и Кушнер прибыли на площадь, их встретили аплодисментами и благодарностью.

    "Я ждал этого вечера. Хотел бы я, чтобы президент Трамп был здесь и увидел это. Ему бы это очень понравилось", - сказал спецпосланник американского лидера.

    Толпа разразилась скандированием "Спасибо, Трамп"."Мы собрались здесь сегодня вечером, объединившись в молитве за мир. Мы празднуем момент, который многие считали невозможным. Мир, рожденный мужеством тех, кто не стал терять надежду", - продолжил Уиткофф.

    "Вы несли на своих плечах бремя надежды ради всего мира", - сказал он. - "Вы молились, вы выжили и показали миру, что мир - это сила. В горе и страхе вы не потеряли надежды".

    Уиткофф также отметил важную роль премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в заключении с ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе в рамках предложенного Трампом мирного плана.

    Кушнер в свою очередь высказался о Уиткоффе и Трампе: "Каждый раз, когда мы натыкались на стену, мы говорили: "Давайте попробуем ещё раз". Видеть приверженность Трампа процветанию Ближнего Востока - это нечто совершенно новое. Спасибо Трампу за его стремление положить конец этому ужасному конфликту".

