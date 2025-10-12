İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər

    12 oktyabr, 2025
    İsraildə səfərdə olan ABŞ prezidentinin nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Donald Trampın keçmiş müşaviri Cared Kuşner Tel-Əvivin Hatufim meydanında keçirilən mitinqdə iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, mitinqə on minlərlə israilli qatılıb.

    Uitkoff və Kuşner meydana gələndə onları alqışlarla, "Sağ olun!" şuarı ilə qarşılayıblar.

    Uitkof onu qarşılayanlara deyib: "Mən bu axşamı səbirsizliklə gözləyirdim. Kaş Prezident Tramp bunu görmək üçün burada ola bilsəydi. O, bunu çox istərdi".

