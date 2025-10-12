Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər
İsraildə səfərdə olan ABŞ prezidentinin nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Donald Trampın keçmiş müşaviri Cared Kuşner Tel-Əvivin Hatufim meydanında keçirilən mitinqdə iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, mitinqə on minlərlə israilli qatılıb.
Uitkoff və Kuşner meydana gələndə onları alqışlarla, "Sağ olun!" şuarı ilə qarşılayıblar.
Uitkof onu qarşılayanlara deyib: "Mən bu axşamı səbirsizliklə gözləyirdim. Kaş Prezident Tramp bunu görmək üçün burada ola bilsəydi. O, bunu çox istərdi".
