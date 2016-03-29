​Угонщики захватили пассажирский самолет EgyptAir - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт Ларнаки полностью оцеплен кипрской полицией. Как cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на борту угнанного самолета A320 компании EgyptAir находится, как минимум, один вооруженный человек.

На борту захваченного лайнера также может находиться бомба, заявил Associated Press.

Неизвестный мужчина, захвативший во вторник самолет авиакомпании EgyptAir, угрожал командиру и пассажирам, что подорвет пояс смертника в случае, если не будут выполнены его требования, сообщает новостной портал "Эль-Баляд".

На борту самолета EgyptAir находятся 55 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщает AFP.

По предварительной информации, угонщики намерены разрешить женщинам и детям египетского происхождения покинуть самолет.

***10:23

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Пассажирский лайнер авиакомпании EgyptAir во время полета из Александрии в Каир захватили угонщики, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Угонщики потребовали посадить самолет на Кипре.

На борту предварительно находились 82 пассажира.

Как сообщает Reuters, захваченный неизвестными самолет уже совершил посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре.