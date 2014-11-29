Уголовный суд Египта оправдал бывшего президента Хосни Мубарака

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира снял с бывшего президента Египта Хосни Мубарака обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Одновременно с этим оправдательный приговор экс-президенту был вынесен и по другим статьям, касавшимся дел о коррупции и экспорте газа в Израиль. Кроме того, невиновными признаны и другие подсудимые - бывший глава МВД Хабиб аль-Адли и группа крупных полицейских чиновников.

Решение суда не является окончательным, стороны процесса смогут его обжаловать.

Мубарак и экс-глава МВД Египта Хабиб аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению, однако в середине января 2013 года кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор и постановил назначить новое слушание. Сам бывший многолетний глава Египта все выдвинутые против него обвинения отвергает.