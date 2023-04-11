Уехавшие в Германию после начала российско-украинской войны азербайджанцы вернулись в Украину

Уехавшие после начала российско-украинской войны в Германию граждане Украины азербайджанского происхождения вернулись в Украину.

Уехавшие после начала российско-украинской войны в Германию граждане Украины азербайджанского происхождения вернулись в Украину.

Как сообщает европейское бюро Report, минувшим днем возвращающиеся в Украину граждане, включая 11 азербайджанцев, собрались на Дуйсбургский вокзале.

Они отбыли на автобусах после проверки, проведенной сотрудниками полиции и управления миграции.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии сообщили, что за последние два месяца количество возвращающихся в Украину граждан возросло.

По информации BAMF, с начала российско-украинской войны в Украину вернулись в общей сложности около 10 тыс. граждан.