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Уехавшие в Германию после начала российско-украинской войны азербайджанцы вернулись в Украину

Уехавшие в Германию после начала российско-украинской войны азербайджанцы вернулись в Украину Уехавшие после начала российско-украинской войны в Германию граждане Украины азербайджанского происхождения вернулись в Украину.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 15:22
Уехавшие в Германию после начала российско-украинской войны азербайджанцы вернулись в Украину

Уехавшие после начала российско-украинской войны в Германию граждане Украины азербайджанского происхождения вернулись в Украину.

Как сообщает европейское бюро Report, минувшим днем возвращающиеся в Украину граждане, включая 11 азербайджанцев, собрались на Дуйсбургский вокзале.

Они отбыли на автобусах после проверки, проведенной сотрудниками полиции и управления миграции.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии сообщили, что за последние два месяца количество возвращающихся в Украину граждан возросло.

По информации BAMF, с начала российско-украинской войны в Украину вернулись в общей сложности около 10 тыс. граждан.

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Версия на английском языке Azerbaijanis taking refuge in Germany return to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Almaniyaya sığınan azərbaycanlılar Ukraynaya geri qayıdıblar

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