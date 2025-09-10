Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

Ученые NASA считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте аэрокосмического агентства.

Как сообщили в NASA, на скалах в долине Неретва Валлис в прошлом году нашли уникальные текстурированные пятна, которые получили прозвище "маковые зерна", или "леопардовые пятна". Изучив изображения и данные, ученые пришли к выводу, что пятна могут быть побочными продуктами микробов.

"Идентификация потенциальной биосигнатуры на Красной планете является революционным открытием, которое улучшит наше понимание Марса", - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.