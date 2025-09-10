Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 22:11
Ученые NASA считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance.
Как передает Report, об этом сообщили на сайте аэрокосмического агентства.
Как сообщили в NASA, на скалах в долине Неретва Валлис в прошлом году нашли уникальные текстурированные пятна, которые получили прозвище "маковые зерна", или "леопардовые пятна". Изучив изображения и данные, ученые пришли к выводу, что пятна могут быть побочными продуктами микробов.
"Идентификация потенциальной биосигнатуры на Красной планете является революционным открытием, которое улучшит наше понимание Марса", - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.
Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе
Последние новости
22:25
В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человекаПроисшествия
22:17
Число погибших при ударах ЦАХАЛ по Йемену достигло 35 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:11
Видео
Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на МарсеДругие страны
22:02
В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случаяПроисшествия
21:59
У жены премьера Польши угнали автомобильДругие страны
21:51
ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭДругие страны
21:42
Начальник Генштаба подтвердил, что за ударами по Сирии стоит ИзраильДругие страны
21:23
Нетаньяху пригрозил новыми ударами по хуситам в ЙеменеДругие страны
21:19