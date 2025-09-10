ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

    Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

    Ученые NASA считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance.

    Как передает Report, об этом сообщили на сайте аэрокосмического агентства.

    Как сообщили в NASA, на скалах в долине Неретва Валлис в прошлом году нашли уникальные текстурированные пятна, которые получили прозвище "маковые зерна", или "леопардовые пятна". Изучив изображения и данные, ученые пришли к выводу, что пятна могут быть побочными продуктами микробов.

    "Идентификация потенциальной биосигнатуры на Красной планете является революционным открытием, которое улучшит наше понимание Марса", - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Лента новостей