NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 22:23
NASA alimləri ABŞ-nin Mars aparatı "Perseverance" tərəfindən kəşf edilən nümunələrdə qədim həyat formalarının izlərini tapdıqlarına inanırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə aerokosmik agentliyin saytında məlumat yer alıb.
NASA-nın verdiyi məlumata görə, ötən il Neretva vadisindəki qayalarda "xaşxaş toxumu" və ya "bəbir ləkələri" ləqəbli unikal teksturalı ləkələr aşkar edilib. Şəkilləri və məlumatları öyrəndikdən sonra elm adamları ləkələrin mikrobların əlavə məhsulları ola biləcəyi qənaətinə gəliblər.
"Qırmızı Planetdə potensial bioimzanın müəyyən edilməsi Mars haqqında anlayışımızı yaxşılaşdıracaq inqilabi kəşfdir", - NASA rəsmisi Şon Daffi bildirib.
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər
Son xəbərlər
22:31
CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyibRegion
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42