İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 22:23
    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    NASA alimləri ABŞ-nin Mars aparatı "Perseverance" tərəfindən kəşf edilən nümunələrdə qədim həyat formalarının izlərini tapdıqlarına inanırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə aerokosmik agentliyin saytında məlumat yer alıb.

    NASA-nın verdiyi məlumata görə, ötən il Neretva vadisindəki qayalarda "xaşxaş toxumu" və ya "bəbir ləkələri" ləqəbli unikal teksturalı ləkələr aşkar edilib. Şəkilləri və məlumatları öyrəndikdən sonra elm adamları ləkələrin mikrobların əlavə məhsulları ola biləcəyi qənaətinə gəliblər.

    "Qırmızı Planetdə potensial bioimzanın müəyyən edilməsi Mars haqqında anlayışımızı yaxşılaşdıracaq inqilabi kəşfdir", - NASA rəsmisi Şon Daffi bildirib.

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Video
    Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

    Son xəbərlər

    22:31

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti