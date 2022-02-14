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Ученые: Из-за отказа от вакцинации в 2021 году в США умерли 135 тыс. жителей

Ученые: Из-за отказа от вакцинации в 2021 году в США умерли 135 тыс. жителей Американские эпидемиологи выяснили, что из-за массового отказа жителей США от вакцин от коронавируса нового типа между маем и декабрем 2021 года умерло примерно 135 тыс. человек.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 16:55
Ученые: Из-за отказа от вакцинации в 2021 году в США умерли 135 тыс. жителей

Американские эпидемиологи выяснили, что из-за массового отказа жителей США от вакцинации от коронавируса нового типа между маем и декабрем 2021 года умерло примерно 135 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете ученых.

"Мы определили избыточный уровень смертности, связанный с отказом широких слоев населения от вакцинации. Столь большое число смертей от COVID-19 указывает на необходимость максимально широкой вакцинации населения, чтобы снизить этот показатель", – пишут исследователи.

В последние несколько десятилетий популярность антипрививочных движений резко выросла как в США, так и во многих других развитых государствах. Это связывают с появлением интернета и других способов быстрого распространения информации.

Особенно острым и политизированным этот вопрос стал после начала пандемии COVID-19 и разработки первых вакцин от нее. От 30 до 35% жителей США посчитали прививки от коронавируса нового типа недостаточно безопасными и отказалась от них. Еще больше недовольства вызвали планы правительства США по введению "вакцинных паспортов" и обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

За семь последних месяцев прошлого года из-за отказа от вакцин погибло как минимум 135 тыс. жителей США. За весь 2021 год коронавирусная инфекция унесла жизни около 386 тыс. американцев, что включает в себя вспышки "альфа"- и "бета"-штаммов SARS-CoV-2.

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Версия на английском языке Scientists: 135,000 people died in US due to refusal from getting vaccinated

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