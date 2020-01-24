Ученые США и Китая совместно разрабатывают вакцину против коронавируса

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Китайские и американские ученые совместно разрабатывают вакцину против нового типа коронавируса, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сотрудничество ведется между американскими Медицинским колледжем Бэйлор в Хьюстоне в штате Техас, медицинским отделением Университета Техаса и Нью-Йоркским центром переливания крови и китайским центром вирусологии в Фуданьском университете в Шанхае.

"Это замечательное сотрудничество. Однако разработка вакцины – это небыстрый процесс, и неясно, будет ли у нас готовая к использованию вакцина до окончания этой эпидемии", - заявил декан Национальной школы тропической медицины в колледже Бэйлор Питер Хотез.

Напомним, что по последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.