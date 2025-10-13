Участники Саммита мира будут сотрудничать для выполнения соглашения по Газе
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 23:13
Участники Саммита мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, состоявшегося по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, договорились сотрудничать для реализации положений достигнутого соглашения.
Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном канцелярией президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам мероприятия.
"На саммите была подчеркнута необходимость сотрудничества международного сообщества в целях предоставления всех необходимых средств для реализации положений соглашения", - подчеркивается в тексте.
Отметим, что ранее лидерами Турции, Катара, США и Египта на полях международного Саммита мира по Ближнему Востоку было подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.
