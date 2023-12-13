Участники COP28 утвердили итоговый документ

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) утвердили итоговый документ.

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) утвердили итоговый документ.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, стороны утвердили решение в ходе шестого пленарного совещания.

Принятый документ призывает страны к переходу от ископаемого топлива.

28-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) прошла в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря.

В мероприятии приняла участие делегация из Азербайджана.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.