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Участники COP28 утвердили итоговый документ

Участники COP28 утвердили итоговый документ Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) утвердили итоговый документ.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 11:44
Участники COP28 утвердили итоговый документ

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) утвердили итоговый документ.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, стороны утвердили решение в ходе шестого пленарного совещания.

Принятый документ призывает страны к переходу от ископаемого топлива.

28-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) прошла в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря.

В мероприятии приняла участие делегация из Азербайджана.

11 декабря Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

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Версия на английском языке COP28 participants approve final document
Версия на азербайджанском языке COP28 iştirakçıları yekun sənədi təsdiq ediblər

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