У жены премьера Польши угнали автомобиль
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 21:59
Неизвестные угнали в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска.
Как передает Report, об этом сообщили в польской полиции телеканалу TVN24.
"Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием", - рассказали телеканалу в Главном управлении польской полиции. Как уточняет газета Gazeta Wyborcza, угнанный автомобиль принадлежал жене Туска Малгожате.
Отмечается, что в Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под спецохраной (охраной высших лиц и их семей в Польше занимается Служба охраны государства). Других деталей произошедшего не сообщается.
