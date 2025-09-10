У жены премьера Польши угнали автомобиль

Неизвестные угнали в Сопоте частный автомобиль марки Lexus, принадлежащий жене премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как передает Report, об этом сообщили в польской полиции телеканалу TVN24.

"Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием", - рассказали телеканалу в Главном управлении польской полиции. Как уточняет газета Gazeta Wyborcza, угнанный автомобиль принадлежал жене Туска Малгожате.

Отмечается, что в Сопоте находится семейный дом Туска, который находится под спецохраной (охраной высших лиц и их семей в Польше занимается Служба охраны государства). Других деталей произошедшего не сообщается.