Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 22:07
Polşanın Baş naziri Donald Tuskun həyat yoldaşına məxsus şəxsi "Lexus" markalı avtomobil Sopotda oğurlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TVN24 telekanalına Polşa polisindən bildirilib.
"Biz sorğu aldıq, Qdanskdakı Voyevodalıq Polis İdarəsinin əməkdaşları bu hadisə üzərində işləyirlər", - Polşa Polis Baş İdarəsi TVN24 kanalına bildirib.
Qeyd olunur ki, Tuskun Sopotda evi xüsusi mühafizə altındadır. (Polşada yüksək vəzifəli məmurların və onların ailələrinin mühafizəsi ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məşğul olur - red.). Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
22:31
CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyibRegion
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42