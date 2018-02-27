У здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения митингующих с полицией, есть раненые

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Восемь полицейских травмированы в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Митингующие у здания парламента закидали охраняющих парламент силовиков камнями, покрышками и "коктейлями Молотова".
"У одного из госпитализированных перелом ключицы, остальным тоже оказывается медицинская помощь", - заявил А.Крищенко.
По его словам, у стен парламента произошла "хорошо спланированная провокация", зачинщики которой "хотели прорваться в Раду и требовали спикера выйти к ним".
Он указал, что правоохранительные органы задержали девять "участников беспорядка".
По словам Крищенко, в настоящее время ситуация нормализовалась.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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