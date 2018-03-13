У здания парламента Австрии совершено нападение на полицейского

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Полиция Вены задержала мужчину, совершившего нападение на полицейского, патрулирующего местность близ здания временного парламента на площади Хельденплац, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины", - заявили в венской полиции.

Полицейский использовал для защиты перцовый баллончик, в результате чего нападавшему был нанесен легкий урон. После этого его задержали.

В настоящий момент следователи земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом допрашивают задержанного. Полицейский, на которого было совершено нападение, не пострадал.

В свою очередь, газета Kurier со ссылкой на начальника службы общественной безопасности Михаэлу Кардайс пишет, что нападавший является гражданином Афганистана.