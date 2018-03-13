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    У здания парламента Австрии совершено нападение на полицейского

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Полиция Вены задержала  мужчину, совершившего нападение на полицейского, патрулирующего местность близ здания временного парламента на площади Хельденплац, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины", - заявили в венской полиции.

    Полицейский использовал для защиты перцовый баллончик, в результате чего нападавшему был нанесен легкий урон. После этого его задержали. 

    В настоящий момент следователи земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом допрашивают задержанного. Полицейский, на которого было совершено нападение, не пострадал.

    В свою очередь, газета Kurier со ссылкой на начальника службы общественной безопасности Михаэлу Кардайс пишет, что нападавший является гражданином Афганистана.

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